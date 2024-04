Fortaleza goleia Nacional Potosí e assume a ponta de seu grupo pela Sul-Americana

Yago Pikachu balançou as redes e igualou Lucero como maior artilheiro do Leão na Sudamericana, com 5 gols.

O Fortaleza volta aos gramados, neste sábado, para encarar o São Paulo, no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília). O Nacional de Potosí, por sua vez, enfrenta o Universitario de Vinto, no domingo, às 20h30, pelo Campeonato Boliviano, no Estádio Víctor Agustín Ugarte.