Enzo Fernández revela dificuldade em adaptação ao Chelsea: "Ainda não demonstrei o meu potencial"

O meio-campista Enzo Fernández falou nesta quarta-feira sobre o seu início no Chelsea e admitiu que não conseguiu mostrar o seu melhor futebol na equipe londrina. O argentino chegou ao clube em janeiro do ano passado por altos valores após boas atuações no Benfica e a conquista da Copa do Mundo por sua seleção.

"Estou tentando chegar lá, na minha versão que viram no Mundial. Quero voltar a me sentir como aquele Enzo. Me sinto bem, ficando cada vez melhor todos os dias, mas ainda não me sinto 100%. Continuo me adaptando e não me sinto totalmente eu, mas tento chegar lá o mais rapidamente possível, trabalhando duro diariamente. Não será fácil, porque o Mundial já foi, mas continuo crescendo enquanto jogador e desenvolvendo as minhas capacidades. Quero voltar a me sentir eu", revelou Enzo em entrevista para o site oficial do Chelsea.

Mesmo com começo complicado, o meio-campista rasgou elogios ao Campeonato Inglês.