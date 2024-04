Entregue ao DM do Corinthians, Palacios ainda não se aproxima de retorno aos gramados

No dia 5 de março, há pouco mais de um mês, Palacios fez seus primeiros trabalhos no gramado depois da artroscopia realizada no joelho esquerdo, no começo de fevereiro. Uma semana depois, o jogador de 24 anos realizou parte do treino com o grupo, animando a Fiel Torcida quanto a um eventual retorno aos gramados.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que sua recuperação, no entanto, não evoluiu como o esperado. O lateral de 24 anos ainda tem condições de fazer um treino inteiro com os companheiros e deve demorar mais alguns confrontos para ficar disponível.

Neste momento, quem vem atuando na lateral esquerda é Hugo, outro reforço para 2024. A opção no banco vem sendo Matheus Bidu, que voltou a fazer parte dos planos do clube após início de ano com pouco prestígio.

Relembre lesão

Inicialmente, o Alvinegro divulgou que a lesão de Palacios foi no músculo posterior da coxa direita, durante a derrota por 1 a 0 para o São Bernardo. Depois, a assessoria do Corinthians informou que o jogador havia sofrido um edema no joelho esquerdo, que passou a ser uma lesão meniscal aguda isolada, sendo necessária a artroscopia.