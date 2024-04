Dupla remanescente do rebaixamento falha em final e vira alvo de críticas da torcida do Santos

Quando a partida ainda estava empatada sem gols, Felipe Jonatan titubeou na marcação e deu margem para Endrick o atropelar e roubar a bola dentro da área de ataque. João Paulo, por sua vez, saiu mal do gol e acabou derrubando o atacante do Palmeiras. O árbitro Raphael Claus, com auxílio do VAR, assinalou o pênalti, convertido por Veiga.

O fato virou motivo de críticas vindas das arquibancadas. Os dois viraram alvo de desconfiança da torcida, que pediu oportunidade a outros jogadores nas respectivas posições.

A relação entre Santos e Felipe Jonatan já é conturbada há tempos. Há mais de cinco temporadas no Peixe, o ala tem sido questionado pelos santistas desde antes da grave lesão, mas, embora tenha vivido contratempos, se manteve no clube e com status de titular.

No banco de reservas, há poucas opções para que o técnico Fábio Carille possa substituí-lo. São elas: Hayner, Dodô e o garoto Souza, oriundo das categorias de base.

O Santos chegou a recusar investidas do Grêmio e do Fortaleza pelo ala nos últimos meses. Seu contrato com o Peixe se encerra em fevereiro de 2025, portanto, a partir de setembro deste ano, ele poderá assinar pré-contrato com outra equipe.

Felipe oscilou nos últimos anos e, no início de 2024, chegou a perder posição para o improvisado Hayner. O jogador se recuperou na reta final do Paulistão, mas voltou a pecar na final.