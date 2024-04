Cuca segue com 100% de aproveitamento no Athletico-PR

Em 13 aparições em campo, sendo oito como titular, ele marcou 13 gols e contribuiu com quatro assistências, totalizando 17 participações em gol. No duelo contra o Rayo Zuliano, Mastriani saiu do banco de reservas na metade do segundo tempo e marcou o quinto gol da goleada de 6 a 0.

Agora, o Athletico-PR passa a focar no Campeonato Brasileiro. A equipe estreia na competição neste domingo, às 16h (de Brasília), diante do Cuiabá, na Ligga Arena.