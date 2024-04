Cruzeiro confirma renovação contratual com o goleiro Anderson; veja detalhes

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro anunciou a renovação de contrato do goleiro Anderson, segunda opção da posição do elenco. O atleta tinha contrato até o final do ano e, agora, estendeu seu vínculo com o clube até o final de 2025.

Anderson poderia assinar um pré-contrato com outro time a partir de julho e deixar o Cruzeiro de graça. Com isso, o clube mineiro garante a permanência do jogador e ainda conta com a possibilidade de renovação por mais um ano.

"Mostra que meu trabalho está sendo muito bem feito aqui. É um clube que eu me identifiquei muito. Da cidade, gostei demais. Da torcida, principalmente e como são feitas as coisas aqui dentro me fizeram ficar muito feliz com a renovação", disse Anderson.