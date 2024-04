Conmebol inicia construção de centro comunitário no Paraguai

Na tarde desta quarta-feira, foi realizado o ato simbólico para a construção do visionário projeto Conmebol Suma, na cidade de Luque, no Paraguai. O evento contou com a participação do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domínguez, e o Presidente da República do Paraguai, Alejandro Domínguez, Membros do Conselho e lendas do belo esporte.

Assim, a Conmebol, com a criação do Complexo, dará um passo importante em direção ao seu objetivo de gerar mais oportunidades de desenvolvimento individual. O local será um centro comunitário destinado a promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes de setores vulneráveis.

Durante o evento, Alejandro Domínguez afirmou que a construção do Complexo visa dar mais oportunidades aos jogadores.