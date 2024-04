Conmebol define sedes das próximas duas decisões da Sul-Americana

? Alejandro Domínguez (@agdws) April 10, 2024

Assim como na Copa Libertadores deste ano, a entidade ainda não divulgou o estádio em que os duelos serão decididos. Inicialmente, a final da Sul-Americana de 2024 está marcada para o dia 23 de novembro.

A decisão do torneio sul-americano é decidido em formato de jogo único desde 2019. Inclusive, esta será a segunda vez que Assunção receberá uma final de Sul-Americana, já que no ano de estreia do formato, o jogo aconteceu no Estádio General Pablo Rojas.

O Brasil conta com sete representantes nesta edição do torneio internacional, são eles: Cruzeiro, Fortaleza, Athletico-PR, Corinthians, Cuiabá, RB Bragantino e Internacional. O Leão do Pici é o atual vice-campeão do torneio.

Confira duelos e sedes das últimas edições da Sul-Americana (times à esquerda saíram campeões)

2019 - Independiente del Valle x Colón, em Assunção, no Paraguai, no Estádio General Pablo Rojas