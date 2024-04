Com gols de Scarpa e Paulinho, Atlético-MG bate Rosario Central e vence segunda na Libertadores

Agora, o Atlético-MG foca na estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece neste domingo, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O Rosario Central volta a campo apenas na próxima quarta-feira, para o duelo diante do Deportivo Riestra, pelo Campeonato Argentino.

Melhor na partida, o Atlético-MG inaugurou o marcador aos 39 minutos do primeiro tempo. Hulk fez linda jogada e encontrou Scarpa livre na grande área. O camisa 6 dominou e finalizou com o pé esquerdo para marcar o primeiro gol do Galo no jogo.

Na etapa final, o Atlético-MG continuou pressionando o Rosario Central em busca do segundo gol. No entanto, foram os argentinos que balançaram as redes, aos 29 minutos. Após erro do Galo na saída de bola, Giaccone encontrou Malcorra livre na grande área. O camisa 10 bateu de pé esquerdo no ângulo e deixou tudo igual em Belo Horizonte.

Mas o Atlético-MG não se abalou e, dois minutos após o gol sofrido, voltou a frente do placar. Guilherme Arana recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para Paulinho, que dominou e finalizou no canto do goleiro para devolver a vitória ao Galo. Foi o terceiro gol do camisa 10 na Libertadores.

Em busca do empate, o Rosario Central pressionou o Atlético-MG nos últimos dez minutos do jogo. Todavia, o time de Gabriel Milito manteve a tranquilidade e saiu de campo com os três pontos.