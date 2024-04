Com Gabriel Veron de volta, Cruzeiro divulga relacionados para encarar Alianza Petrolera na Sul-Americana

Vale lembrar que a partida contra o rival colombiano marcará a estreia do técnico Fernando Seabra com a equipe do Cruzeiro. O treinador foi anunciado pela Raposa na última quinta-feira após a saída de Nicolás Larcamón, foi demitido do clube depois de perder o título do Campeonato Mineiro para o Atlético-MG.

Com Fernando Seabra no comando e o retorno de Gabriel Verón, o time celeste vai em busca de sua primeira vitória na Sul-Americana. O Cruzeiro começou a competição com um empate sem gols contra o Universidad Católica-EQU e figura na terceira colocação do Grupo B, com um ponto conquistado.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para o duelo da Sul-Americana: