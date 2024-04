Campeão da Copa do Mundo comenta diferenças entre o futebol europeu e a MLS

Bienvenue à Los Angeles, Hugo Lloris ??#LAFC pic.twitter.com/zdVinoj4RK

? LAFC (@LAFC) January 29, 2024

Apesar de ter conquistado o Mundial em 2018, Lloris carrega uma dura angústia por conta da derrota, nos pênaltis, na decisão da Copa de 2022, para a Argentina. Mesmo assim, o goleiro tenta ver o lado positivo da história.

"Considerando o cenário, o turbilhão de emoções por que passamos, levou um pouco de tempo para digerir. Mas aí lembro que sou campeão do mundo de 2018 e que ter chegado a duas finais de Copa do Mundo no espaço de quatro anos e meio é simplesmente excepcional. Às vezes, quem vê de fora pode acabar minimizando as coisas, mas a verdade é que o que fizemos foi realmente incrível. Como toda final perdida, sempre há arrependimentos, é sempre doloroso, mas não podemos voltar atrás. Isso faz parte da nossa história", falou.

Lloris ainda respondeu sobre a possibilidade de jogar a Copa do Mundo de 2026, na qual os Estados Unidos será um dos anfitriões.

"Sinceramente, não sei onde vou estar. Não sei se ainda estarei nos Estados Unidos. Há muitos fatores, mas o ideal seria poder acompanhar a Copa do Mundo de dentro. Isso vai depender de como vai ficar o meu contrato com o LAFC. Se não acontecer, ainda assim vou acompanhar o torneio, porque amo a Copa do Mundo e estou conectado a ela devido à minha carreira. Poderei acompanhar por uma ótica diferente daquela que tive como jogador", comentou.