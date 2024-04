Calleri comemora vitória na Libertadores e respeita críticas da torcida: "Tem todo o direito"

Calleri foi um dos autores dos gols do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Cobresal, nesta quarta-feira, no Morumbis, pela segunda rodada do Grupo B da Libertadores. Apesar do resultado, o Tricolor sofreu ao longo dos 90 minutos para balançar as redes, um dos motivos pelos quais os mais de 49 mil torcedores que compareceram ao estádio criticaram bastante o técnico Thiago Carpini. Passada a partida, o atacante argentino adotou um tom compreensivo em relação ao comportamento dos são-paulinos nas arquibancadas.

"Foi um jogo difícil, em que a gente não conseguiu fazer gol no primeiro tempo. Nos primeiros dez, 15 minutos, a gente ficava rodando a bola de um lado para o outro. Luciano e James jogaram muito bem, só que a bola não entrou. O torcedor tem todo o direito de reclamar. Sempre falo que sou torcedor e quero ver meu time ganhar todo jogo de 10 a 0, mas muitas vezes não é possível", afirmou Calleri à TV Globo.

Com o resultado, o São Paulo somou os três primeiros pontos na Libertadores e agora respira mais aliviado na competição. Já o técnico Thiago Carpini segue sob forte pressão e sua continuidade no cargo é colocada em dúvida mesmo com a vitória desta quarta-feira.