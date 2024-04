Após derrota na Libertadores, Grêmio realiza primeiro treino visando estreia no Brasileirão

Nesta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio realizou seu primeiro treinamento visando a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco da Gama, neste domingo (14). O trabalho foi dividido em duas sessões. Os jogadores que atuaram pelo menos 60 minutos na derrota, por 2 a 0, diante do Huachipato, na última terça-feira, pela Libertadores, fizeram um treino regenerativo no vestiário.

Os demais atletas, após o aquecimento e trabalho de preparação física com enfoque em velocidade, participaram de um treino coletivo contra um time que composto por uma mescla de atletas sub-17 e sub-20 do Imortal, comandado pelo técnico Renato Portaluppi.