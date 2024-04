António Oliveira tem início animador no comando do Corinthians; veja números

Nesta terça-feira, o Corinthians venceu o Nacional-PAR por 4 a 0, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Esta foi a décima partida do técnico português António Oliveira no comando do Timão. Ao todo, o treinador tem seis vitórias, três empates e uma derrota desde que chegou ao clube.

António Oliveira no comando do @Corinthians: