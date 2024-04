Yuri Alberto destaca entrosamento com Romero no Corinthians: "Tem dado muito certo"

Yuri Alberto destacou sua parceria com Romero no comando de ataque do Corinthians. A dupla se destacou na goleada contra o Nacional-PAR, nesta terça-feira, na Neo Química Arena.

Romero marcou o primeiro e o terceiro gol do Corinthians. Além disso, o camisa 11 se tornou o estrangeiro com mais gols com a camisa do Timão e o maior artilheiro da Neo Química Arena. Yuri, por sua vez, anotou o segundo tento e serviu o paraguaio no terceiro.

"O Romero é um jogador muito importante, tem feito bastante gols, é bom dividir essa atenção com ele em relação aos zagueiros. Nosso entrosamento, de troca de marcação, especialmente naquele lado direito, tem dado muito certo", disse Yuri em entrevista coletiva.