Treinando para encarar a Alemanha, Bia Haddad elogia Ginásio do Ibirapuera: "É muito especial"

O Time Brasil BRB está treinando completo desde segunda-feira, no Ginásio do Ibirapuera, que receberá o confronto contra a Alemanha pelos Qualifiers da Billie Jean King Cup by Gainbridge, nesta sexta-feira e sábado (12 e 13).

A tenista número 1 do Brasil e 13ª do ranking da WTA, Beatriz Haddad Maia, aprovou a quadra de saibro montada especialmente para o confronto no Ginásio do Ibirapuera.

"O Ginásio do Ibirapuera é muito especial", disse ela. "Gostaria de agradecer à CBT pelo trabalho e esforço de trazer o confronto para São Paulo e todo mundo que está trabalhando para tornar isso possível", acrescentou.