Torcedores relacionam retorno de Pepa ao Cruzeiro após treinador ser demitido no Catar

Na manhã desta terça-feira, Pepa se pronunciou em sua conta no Instagram e se mostrou surpreso após ser demitido do Al-Ahli, do Catar. A publicação foi invadida por torcedores falando sobre o retorno ao Cruzeiro do treinador, que passou pelo clube em 2023.

"É com grande surpresa que saio do Al-Ahli Doha. Poderia escrever muita coisa, mas prefiro agradecer aos jogadores, e ao nosso staff, por todo o seu esforço nesta caminhada que tantos pontos nos deu. As razões são difíceis de aceitar, mas o meu sorriso, competência e paixão pelo trabalho jamais serão beliscados. Um abraço e gratidão a um país fantástico!", diz a postagem do técnico português.

Nos comentários, aparecem mensagens como: "Volta pro Cabuloso, Pepa Guardiola", "Cruzeiro te esperando, Mister Pepa", "Quer voltar pro Cruzeiro?", entre outras.