Terto, ídolo do São Paulo, morre aos 77 anos

Faleceu nesta terça-feira um dos grandes ídolos do São Paulo, Tertuliano Severiano dos Santos, mais conhecido como Terto, aos 77 anos. A causa da morte não foi revelada.

Terto disputou 498 jogos com a camisa do São Paulo, somando 242 vitórias, balançando as redes 86 vezes e conquistando os títulos paulistas de 1970, 1971 e 1975. Também foi do atacante o primeiro gol do Tricolor em Campeonatos Brasileiros, contra o Santos, em 1971.