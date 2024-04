Shaylon, ex-São Paulo, tem a maior participação em gols no Brasil após o fim dos estaduais

Para você, quem vem jogando mais? ? pic.twitter.com/qxw9IXo9lw

? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 8, 2024

Shaylon foi peça fundamental na campanha do título goiano do Atlético-GO. O meia foi o grande destaque da equipe no Estadual com 7 gols e 10 assistências ao longo do campeonato. O camisa 10 da equipe goiana também foi muito participativo nos dois jogos do Copa do Brasil onde o Dragão saiu vitorioso, inclusive marcando gol contra o Real Brasília na 2° fase.

Shaylon ficou marcado por ter uma passagem pelo São Paulo, onde foi contratado em 2016. A partir daí, foi emprestado para Bahia e Goiás, e depois se transferiu para o rival do Esmeraldino, o Atlético Goianiense.

Ingryd Oliveira/ACG

Na lista feita pelo "Sofascore", no segundo lugar ficou Júnior Santos, do Botafogo, e Luiz Fernando, também do Atlético-GO. Ambos com 15 participações em gols. No ranking aparecem nomes como Pedro (Flamengo), Flaco López (Palmeiras), Hulk (Atlético-MG) e Tiquinho Soares (Botafogo).