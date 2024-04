São Paulo x Cobresal: saiba tudo sobre o duelo pela Libertadores

O São Paulo recebe o Cobresal nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores. Após perder na estreia para o Talleres, o Tricolor precisa reagir na competição e conta com o apoio de sua torcida para somar seus primeiros pontos.

A expectativa é de que Jonathan Calleri volte ao time do São Paulo nesta quarta-feira. O atacante vinha se recuperando do rompimento de um cisto de Baker na perna direita, razão pela qual foi desfalque nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, e também na última semana, contra o Talleres, pela Libertadores.

Quem também deve ser relacionado é Rodrigo Nestor. O meio-campista autor do gol do título inédito da Copa do Brasil está recuperado da cirurgia no joelho esquerdo realizada em novembro e reforçará a lista do São Paulo para o confronto com o Cobresal.