São Paulo tem 53,3% de aproveitamento nos últimos jogos no Morumbis pela Libertadores

O São Paulo conta com a força do Morumbis para conquistar a primeira vitória nesta edição da Copa Libertadores. O adversário será o Cobresal, do Chile.

Nos últimos dez jogos, o Tricolor soma quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas, com 53,3% de aproveitamento. Os reveses foram contra o Racing (fase de grupos Libertadores 2021, 1 a 0) e Atlético Nacional (ida da semifinal da Libertadores 2016, 2 a 0).

Sporting Cristal (3 a 0), Rentistas (2 a 0), Binacional (5 a 1) e LDU (3 a 0) foram as vítimas do São Paulo no Morumbis, sendo todos os jogos pela fase de grupos. Contra Palmeiras (1 a 1), Racing (1 a 1), River Plate (2 a 2) e Talleres (0 a 0) foram os duelos que terminaram em igualdade, sendo os dois primeiros pelo mata-mata, o terceiro pela segunda fase e o quarto pela fase preliminar.