Santos volta a ter jogadores na seleção do Paulista e iguala marca de anos em que foi campeão

Apesar de não ter ficado com o título, a campanha do Santos no Campeonato Paulista de 2024 vai ficar marcada. Após sofrer uma queda para a Série B do Brasileirão no final do ano passado, o Peixe se reconstruiu rápido e chegou à final do Estadual.

O bom desempenho pode ser visto pela seleção ideal do torneio, que contou com seis atletas do Alvinegro Praiano. O goleiro João Paulo, o lateral direito Hayner, o zagueiro Joaquim, os meias Diego Pituca e João Schmidt e o atacante Guilherme estiveram entre os 11 melhores.

Assim, o Santos volta a ter representantes na seleção do campeonato após três anos. De 2021 até 2023, nenhum santista conseguiu se destacar. Nestes anos, o clube chegou a brigar para não ser rebaixado.