Rodrygo ignora possível favoritismo do City para eliminar o Real Madrid na Champions

Nesta terça-feira, o Real Madrid empatou em 3 a 3 o primeiro jogo contra o Manchester City, válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Autor do primeiro gol do time espanhol, o brasileiro Rodrygo ignorou um possível favoritismo dos ingleses para o duelo da volta.

"A porcentagem a gente não liga muito, não sei qual é. Uma vez estávamos com 1% de chance e a gente já passou, então essa de porcentagem não pega muito. Temos que estar concentrados e trabalhar bem na semana. Temos um jogo de liga antes e quando terminar o jogo contra o Mallorca já temos que pensar no que a gente pode planejar para ganhar (do City)", disse o brasileiro, em entrevista à TNT Sports após a partida.

Rodrygo foi o responsável por virar a partida para o Real Madrid ainda no primeiro tempo. O brasileiro tocou na saída do goleiro Ortega e comemorou o gol com a icônica celebração de Cristiano Ronaldo.