Próximo do Juventude, Marcelinho se despede do Santos nas redes sociais

Chegou ao fim a curta passagem do atacante Marcelinho pelo Santos. Nesta terça-feira, dois dias após o vice estadual para o Palmeiras, o jogador se despediu do Peixe em suas redes sociais.

Marcelinho fez apenas cinco partidas com a camisa alvinegra. Ele foi contratado como uma aposta no começo do ano após fazer uma boa Série B pelo Tombense, em 2023, mas não vingou na Vila Belmiro. Foram apenas 111 minutos no campo, sem nenhum gol ou assistência.

Sem espaço no Santos, o jogador está perto de reforçar o Juventude, que subiu para a Série A do Brasileirão. Ele tem contrato com o Peixe até o fim deste ano.