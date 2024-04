Palmeiras vence clássico contra o Corinthians e se mantém 100% no Brasileiro sub-20

? SporTV



O Palmeiras abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Arthur, Alan cabeceou firme para marcar o primeiro gol do Verdão no dérbi.

Após inaugurar o marcador, o Palmeiras continuou pressionando o Corinthians em busca do segundo gol. No entanto, o Timão conseguiu se segurar e foi para o intervalo com a derrota pelo placar minímo.

O segundo gol palestrino, que não saiu na etapa inicial, aconteceu antes do primeiro minuto do segundo tempo. Patrick aproveitou rebote de chute de Riquelme, dividiu com o goleiro Felipe Longo e ampliou o placar para o Verdão.