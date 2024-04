Oposição vê "tom de desprezo" da presidente do Palmeiras com o grupo e cita conflito de interesses

Na noite da última segunda-feira, a presidente Leila Pereira comentou o desejo de se reeleger no Palmeiras na próxima eleição do clube. Ao falar sobre a oposição que está se organizando para lançar um concorrente, a mandatária disse ser um grupo pequeno e questionou quais seriam os desejos dos que se opõem à gestão. O Movimento Palmeiras Avante, que é da oposição, viu "tom de deboche e desprezo" nas declarações da presidente.

"O Movimento Palmeiras Avante celebra cada conquista esportiva sem jamais esquecer sua função: fiscalizar qualquer gestão que esteja, temporariamente, à frente do clube. É um papel institucional que fazemos com respeito, ao contrário do tom de deboche e desprezo que a presidente usa para se dirigir à nossa coletividade", diz parte do comunicado enviado à Gazeta Esportiva.

"Com relação à oposição, eu não tenho o que falar, eu tenho alguma, mas é um pouquinho, é pequena a oposição que a gente tem no Palmeiras. É difícil hoje ser oposição à gestão do Palmeiras, o que as pessoas querem mais? Nós somos vitoriosos, nós estamos equilibrados financeiramente, valorizamos os profissionais, nós respeitamos os conselheiros que nos dão todo o apoio. O que eles querem mais? Que mudança? Reforços quem fala são os torcedores. Somos extremamente vencedores. No meio do ano, o Palmeiras foi o único clube que não contratou ninguém e no final do ano quem foi o campeão brasileiro? A gente luta por isso, eu não vou ser irresponsável. Nós sabemos o que é melhor para o Palmeiras, quando digo nós sou eu, a comissão técnica, o diretor de futebol e os profissionais que trabalham conosco. São pessoas extremamente preparadas. Então, o torcedor tem que continuar acreditando. Creiam na Tia Leila, que a gente luta pelo melhor para o Palmeiras", disse Leila, na ocasião.