Marcos Braz vê pouca possibilidade de mais reforços para o Flamengo antes do início do Brasileiro

O Flamengo confirmou a chegada do atacante Carlinhos nesta semana. O jogador chega para suprir a ausência de Gabigol na sequência da temporada e deve ser a última contratação do Flamengo antes do início do Campeonato Brasileiro.

O vice-presidente Marcos Braz afirmou que a chance do clube trazer mais reforços antes da janela de transferências do meio do ano é pequena.

"Muito pouco provável que chegue um jogador nessa janela mais curta. Acho que já fizemos as principais contratações que deveríamos fazer. Trouxemos De La Cruz, Viña, Ortiz e Carlinhos e essa janela encurta muito o poderio do Flamengo em relação ao que você pode buscar no mercado. Acho que a gente está com elenco fechado até o meio do ano, mas não vou cravar que não vamos contratar", disse.