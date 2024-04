Lorena brilha nos pênaltis, e Brasil fica com o 3º lugar diante do Japão na SheBelieves Cup

Nesta terça-feira, pela disputa do terceiro lugar na SheBelieves Cup, a seleção brasileira duelou diante do Japão e, após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, venceu nos pênaltis. A partida foi disputada no Lower.com Field, nos Estados Unidos.

Com o resultado positivo, o Brasil, que foi derrotado nas penalidades para o Canadá no primeiro jogo, ficou com o terceiro lugar na competição disputada por quatro seleções (Canadá, Estados Unidos e Japão). Por outro lado, as japonesas, que foram superadas pelas americanas na fase anterior, ficaram na última posição.

Com o término da SheBelieves Cup, ambas as seleções retornam aos gramados pela estreia nos Jogos Olímpicos, no dia 25 de julho. A seleção brasileira enfrenta a Nigéria, às 14 horas (de Brasília), no Estádio Matmut Atlantique, em Bordeaux. Pelo lado do Japão, a equipe duela contra a Espanha, às 12 horas (de Brasília), no Stade de la Beaujoire, em Nantes.