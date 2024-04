Leila pede que John Textor seja "punido exemplarmente" por acusações sem provas contra o Palmeiras

Na última semana, Textor disse ter "evidências pesadas" de que o Palmeiras vem sendo beneficiado pela manipulação de resultados há, pelo menos, duas temporadas. Depois, em nota publicada em seu site, o empresário, inclusive, afirmou que o Choque-Rei pelo Brasileiro 2023 foi manipulado por jogadores do São Paulo, mas não apresentou provas.

Antes disso, o empresário citou que a vitória do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileiro 2022, no Allianz Parque, beneficiou o clube na conquista do título na ocasião. Contudo, o time alviverde já entrou em campo campeão nessa ocasião após o tropeço do Inter contra o América-MG. Segundo o norte-americano, o jogo foi "manipulado por, pelo menos, quatro jogadores do Fortaleza".

Na última temporada, o Palmeiras foi campeão brasileiro depois de uma virada histórica. O clube conseguiu superar os 14 pontos de vantagem que o Botafogo chegou a ter na liderança do torneio. Um dos jogos que marcou essa conquista foi uma vitória de virada por 4 a 3 sobre o Botafogo, no Nilton Santos.

No mês passado, John Textor mencionou suposto caso de corrupção na arbitragem do Campeonato Brasileiro, mas sem apresentar provas. Diante disso, o STJD marcou o julgamento do norte-americano para o dia 15 deste mês. A Procuradoria da Justiça Desportiva denunciou John Textor por dupla infração ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

A primeira, indicada no artigo 220-A, inciso I, diz respeito a "deixar de colaborar com os órgãos da Justiça Desportiva e com as demais autoridades desportivas na apuração de irregularidades ou infrações disciplinares". Enquanto a segunda se enquadra no artigo 223: "deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão, resolução, transação disciplinar desportiva ou determinação da Justiça Desportiva".