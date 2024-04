Jornal alemão aponta acordo verbal entre Liverpool e Rúben Amorim

Em busca de um novo treinador para a próxima temporada, Liverpool e Rúben Amorim, do Sporting, de Portugal, teriam um acordo verbal para tornar o português o sucessor de Jurgen Kloop, de acordo com a Sky Sports Germany.

Apesar de ter contrato com o Sporting até 2026, Rúben Amorim tem uma cláusula no contrato que o permite deixar o clube na janela de transferências do verão europeu. Segundo o jornal alemão, o Liverpool está disposto a pagar um valor para contratar o treinador.

O acordo entre o clube inglês e Amorim seria para um contrato de três anos, ainda de acordo com a Sky Sports.