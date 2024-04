Japão x Brasil: saiba onde assistir e prováveis escalações da disputa de 3º lugar da SheBelieves Cup

Campanha na SheBelieves e retrospecto recente

Japão: A seleção japonesa foi eliminada da SheBelieves Cup após ter sido derrotada pelos Estados Unidos por 2 a 1.

Brasil: A Seleção feminina disputará o terceiro lugar depois de ter perdido nos pênaltis, por 4 a 2, para o Canadá. No tempo normal, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Brasil e Japão voltam a se encontrar após cinco meses. As duas seleções se enfrentaram duas vezes entre novembro e dezembro do ano passado. No primeiro amistoso, as brasileiras venceram as japonesas por 4 a 3, enquanto no segundo a equipe asiática levou a melhor por 2 a 0.