Grêmio x Huachipato-CHI: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Libertadores

Situação na Libertadores até o momento

Grêmio: O Tricolor gaúcho fez sua partida de estreia com o time praticamente reserva e foi derrotado pelo The Strongest, na Bolívia, por 2 a 0. A equipe figura na lanterna do Grupo C, sem nenhum ponto.

Huachipato: Jogando em casa, o time chileno empatou com o Estudiantes-ARG em 1 a 1. O clube figura na terceira posição, com um ponto conquistado.