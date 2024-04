Grêmio perde para o Huachipato em casa e amarga lanterna no seu grupo pela Libertadores

? 5??0??0?? vezes Renato Portaluppi!

Agora, o time gaúcho fica na última colocação do Grupo C da Libertadores, sem pontuar nos dois primeiros jogos e com saldo negativo de quatro gols. O Huachipato, por sua vez, avança à primeira posição, com quatro unidades contabilizadas. The Strongest (3º) e Estudiantes (2º) fecham o grupo.

O Grêmio volta aos gramados, no próximo domingo (14), para enfrentar o Vasco da Gama, em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília). Já o Huachipato, pela oitava rodada do Campeonato Chileno, encara o O'Higgins, no Estadio El Teniente, às 13h30.