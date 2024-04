Flamengo x Palestino-CHI: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

Nesta quarta-feira, o Flamengo recebe o Palestino, do Chile, pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores. A partida será disputada no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: O duelo será transmitido pela TV Globo e pela plataforma de streaming Paramount+.

Na primeira rodada, a equipe de Tite foi a Bogotá, na Colômbia, para encarar o Millonarios. Após sair na frente no placar com um gol de pênalti, anotado por Pedro, o time carioca não resistiu à correria dos colombianos e sofreu o empate no final.