Estado Islâmico ameaça ataques terroristas aos jogos decisivos de quartas da Champions League

Foto: Reprodução/Internet

As entidades de segurança dos países anfitriões dos confrontos montaram fortes esquemas de segurança após a ameaça pública dos jihadistas. Na Espanha, o governo local está no nível 4 de 5 em alerta de segurança antiterrorismo e promete espalhar dispositivos de segurança pela capital espanhola para ajudar na prevenção dos possíveis ataques.

Vale ressaltar que antes da ameaça pública do ISIS, a comissão antiviolência da Espanha havia classificado as partidas que acontecerão em Madri com um risco alto, visto a chegada de cerca de 8.000 apoiadores do Manchester City para o confronto contra o Real Madrid.