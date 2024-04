Diego Simeone elogia Borussia Dortmund antes de duelo decisivo pela Champions League

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-Feira (09), o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, elogiou muito a equipe do Borussia Dortmund, que será a adversária do clube espanhol nas quartas de final da Uefa Champions League. O argentino classificou os alemães como rivais muito difíceis e não mediu esforços para elogiar a postura do Dortmund em partidas fora de casa.

"O rival mais difícil que temos pela frente é o Borussia. Como explicou Axel (Witsel), que os conhece muito bem, eles têm muitas coisas boas. Fora de casa eles vem se saindo muito bem nos últimos quatro meses. Acho que eles não perderam nos últimos quatro meses", disse o comandante.

Thomas COEX / AFP