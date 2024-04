Destaque do Paulistão, Rômulo relembra "processo árduo" antes de ser contratado pelo Palmeiras

"Foi um momento um pouco difícil defender o Novorizontino e já estar comprado pelo Palmeiras. Ainda estava defendendo a instituição Grêmio Novorizontino no campeonato e tinha que manter meu papel, ajudar meus companheiros. Pude fazer meu melhor naquele jogo. Aconteceu o que tinha que acontecer. Fiz meu trabalho bem feito. Fui profissional com Novorizontino e com o Palmeiras e fico bastante feliz", relembrou.

O novo camisa 20 do Verdão não esconde sua admiração pelo meia Raphael Veiga, com quem disputará a posição. Rômulo contou de quando os dois se encontraram no confronto entre Novorizontino e Palmeiras na primeira rodada do Estadual.

"O Veiga eu já acompanhava há tempos. Gosto muito do jogo dele, é minha referência. A partir daquele jogo, pensei que não podia perder a oportunidade de falar com ele, pedir a camisa. Tivemos essa conversa bem sadia depois da partida. Ele me tratou muito bem, me deu boas palavras para eu seguir trabalhando. Ele me deu a camisa. Até então, não sabíamos de nada. Mas depois de alguns jogos veio o Palmeiras e fico muito feliz de poder atuar pelo Palmeiras e com ele", finalizou.

Rômulo tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2028. O meia vive a expectativa de estrear pelo Palmeiras. No duelo da primeira rodada da Libertadores, contra o San Lorenzo, ele esteve à disposição de Abel Ferreira pela primeira vez, mas permaneceu apenas no banco de reservas.