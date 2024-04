Destaque do Brasil, goleira Lorena celebra quatro pênaltis defendidos: "Dedico para minha família"

A goleira dedicou os pênaltis defendidos e o resultado aos seus familiares e ressaltou seu trabalho diário. "Sei que eu não estou na minha melhor fase, no meu melhor momento, mas eu trabalho muito, todo dia, para conquistar. Independente de qualquer coisa, eu dedico esses pênaltis para minha família, minha esposa e meu filho que estão sempre ao meu lado."

F O U R penalty saves in the match?!?

Lorena threw her hat into the ring for the 2024 SheBelieves MVP title, presented by @Visa ? pic.twitter.com/IicgrrFpNa

? U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) April 9, 2024