Destaque do Arsenal, Odegaard diz não temer Bayern de Harry Kane

Atualmente, a equipe do Arsenal soma dez vitórias nos últimos 11 jogos na Premier League, somando 71 pontos, disputando o topo da tabela com Liverpool e Manchester City.

O Bayern de Munique, por sua vez, se encontra em crise após ser derrotado de virada, por 3 a 2, diante da equipe do Heidenheim, e ver o Bayern Leverkusen disparar ainda mais na liderança da Bundesliga, podendo sagrar-se campeão já na próxima rodada.

Odegaard, após ser perguntado sobre as fases distintas das duas equipes, mostrou respeito à equipe do Bayern, mas deixou clara a confiança no seu time. "Todos os jogos que disputamos há bons desafios. O Bayern é um bom time com muitos bons jogadores de ataque e será uma grande noite no Emirates. Eles tiveram alguns resultados estranhos no campeonato e vimos isso. Mas se você olhar para a equipe e ver a qualidade que ela tem, saberemos que é uma equipe muito forte, com jogadores individuais muito bons, então será uma batalha difícil, mas estamos prontos."