Contra Huachipato-CHI, Renato Gaúcho chega a 500 jogos como técnico do Grêmio

5?0?0? VEZES RENATO ?????? Hoje, nosso técnico celebra 500 jogos no comando do Grêmio! Conquistas de um ídolo que honrou as três cores em campo e também na casamata. A marca de um multicampeão, que quer sempre mais. Obrigado, Portaluppi!

? Grêmio FBPA (@Gremio) April 9, 2024

Renato encerrou sua terceira passagem como técnico do Grêmio em 2021, mas retornou em 2022 com a missão de recolocar o Tricolor na elite do Campeonato Brasileiro - que foi atingida.

Em sua quarta passagem, Renato Gaúcho levantou mais três taças: o Campeonato Gaúcho (2023 e 2024) e a Recopa Gaúcha (2023). Na temporada atual, além do título estadual, o técnico possui 11 vitórias, quatro empates e três derrotas em 18 partidas.