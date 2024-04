Com tri do Paulistão, Palmeiras chega ao nono título conquistado no Allianz Parque

O Palmeiras se sagrou tricampeão paulista no último domingo ao vencer o Santos, com gols de Raphael Veiga, de pênalti, e Aníbal Moreno, no Allianz Parque. Com isso, o Verdão chegou a sua nona taça levantada no Allianz Parque, que foi inaugurado em novembro de 2014.

Nesse período, dentro de sua casa, o Verdão conquistou quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Copas do Brasil (2015 e 2020), dois Campeonatos Brasileiros (2016 e 2022) e uma Recopa Sul-Americana (2022). Por outro lado, o clube tem apenas um vice em seu território, no Paulista de 2018, contra o Corinthians, nos pênaltis.

O Palmeiras tem o Allianz Parque como um de seus trunfos. O clube venceu os últimos oito mata-matas de Paulista no local: quartas, semi e final de 2022, quartas, semi e final de 2023, além de semi e final de 2024. Nesta temporada, o clube disputou as quartas na Arena Barueri e goleou a Ponte Preta por 5 a 1.