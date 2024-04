Com De Jong e Pedri, Barcelona divulga relacionados para jogo contra o PSG

O Barcelona divulgou na manhã desta terça-feira os jogadores relacionados para o confronto diante do Paris Saint-Germain, pela Champions League, marcado para esta quarta. A lista conta com o retorno de nomes importantes do elenco, como Pedri e Frankie de Jong.

Apesar de serem relacionados, a presença dos craques para o duelo não é dada como certa. Em nota, o Barcelona afirmou que eles "ainda não foram declarados aptos para o jogo".

Enquanto o jovem espanhol sofreu uma lesão no reto femoral da coxa direita, o holandês tinha uma entorse no ligamento lateral externo do tornozelo direito. Os dois não eram relacionados desde o último dia 3 de março, no jogo contra o Athletic Bilbao.