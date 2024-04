Com Cano e Ganso, Fluminense divulga lista de relacionados para estreia em casa na Libertadores

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Colo-Colo-CHI nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Germán Cano foram convocados após desfalcarem o Tricolor na estreia da competição.

Cano e Ganso não estiveram em campo no empate da equipe em 1 a 1 com o Alianza-PER, por conta de lesões. Os jogadores também ficaram de fora da partida contra o Flamengo, que culminou na eliminação do Fluminense do Campeonato Carioca.