Auxiliar valoriza 'resposta' do Corinthians em goleada contra o Nacional-PAR

"Os jogadores não saíram baixo rendimento, foi uma questão de encaixe de peças. Fausto tem uma construção, se apresenta para jogar. E é importante resgatar um jogador que foi muito importante em 2022, foi um pilar importante no vice-campeonato da Copa do Brasil. Vamos ter muitos jogos agora, todos serão importantes e todos terão oportunidades. Eles têm sido exemplares nessa parte", complementou.

O Corinthians goleou o Nacional-PAR com gols de Romero (duas vezes), Yuri Alberto e Pedro Raul. Com o triunfo, o Timão chegou aos quatro pontos conquistados no torneio. O Racing-URU venceu o Argentinos Juniors por 3 a 0, na Argentina, e tem a mesma pontuação, mas fica atrás no saldo de gols (4 a 3). O time argentino ocupa a terceira posição, e o Nacional-PAR está na lanterna.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Atlético-MG, no domingo, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já na Sul-Americana, o Timão visita o Argentinos Juniors no dia 23 (terça-feira), enquanto o Nacional-PAR recebe o Racing-URU dois dias depois.