Atlético-MG realiza último treino antes de enfrentar o Rosario Central pela Libertadores

Em clima de comemoração após conquistar o título do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG encerrou, nesta terça-feira, a preparação para o confronto diante do Rosario Central, da Argentina, pela Copa Libertadores.

Os atletas realizaram um trabalho técnico e tático no campo, além de uma atividade na academia. O lateral Rubens, que se recupera de uma fratura na mão direita, fez mais um dia de exercício com o restante dos atletas.

Enquanto isso, Brahian Palacios, Patrick e Edenilson fizeram atividades à parte, na fisioterapia. Além destes, o departamento médico do Atlético-MG conta com o Paulo Vitor, que passou por uma cirurgia no tornozelo.