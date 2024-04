Ataque brilha, Corinthians goleia Nacional-PAR e assume liderança na Sul-Americana

O jogo

Como esperado, o Corinthians começou a partida em cima do Nacional-PAR, tentando se impor diante de sua torcida. Aos 21 minutos, após pouco criar, o Timão abriu o placar com Romero, que aproveitou chute torto de Fausto Vera para dominar e "bater" o goleiro Antony Silva.

Após o gol, o Corinthians encontrou mais espaços e se soltou na partida. Aos 33 minutos, Wesley fez jogada pela esquerda e serviu Yuri Alberto, que finalizou com pouca força e facilitou o trabalho do goleiro adversário. Aos 42, Fagner arriscou de longa distância e assustou a equipe paraguaia.

Na segunda etapa, o Timão seguiu com seu domínio. Aos 15 minutos, a tarefa dos comandados de António Oliveira ficou mais fácil, já que o atacante Rodrigo Arévalo foi expulso por entrada forte em Félix Torres. Aos 18, o segundo gol veio: Matheus França arrancou pela direita, serviu Romero, que cruzou na medida para Yuri Alberto finalizar e levar a Fiel Torcida à loucura.

Aos 28 minutos, o Corinthians marcou seu terceiro gol, novamente com Romero. Wesley cruzou para Yuri Alberto, que desviou de cabeça para Romero apenas completar a jogada para o fundo das redes. Com esse tento, o paraguaio se tornou o maior artilheiro da história da Neo Química Arena e o estrangeiro com mais gols na história do clube.

Aos 35 minutos, Paulinho por pouco não deixou seu gol. O volante completou cobrança de escanteio batida por Rodrigo Garro no travessão. Aos 45, a vitória do Corinthians se transformou em goleada. Igor Coronado cruzou para Pedro Raul "fechar o caixão" e garantir a liderança do Timão no grupo F.