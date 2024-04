Artilheiro do Sporting, Viktor Gyokeres é eleito o melhor jogador do mês de março no Campeonato Português

Viktor Gyokeres foi eleito, nesta terça-feira, o melhor jogador do mês de março no Campeonato Português. Artilheiro do líder Sporting, o atacante sueco marcou cinco gols em quatro jogos durante esse período.

O clube português venceu todas as partidas que disputou em março pelo Campeonato Português. Viktor Gyokeres marcou na vitória por 3 a 2 sobre o Farense, fez gol e deu assistência no triunfo sobre o Arouca por 3 a 0 e ainda guardou um hat-trick e deu uma assistência na goleada por 6 a 1 diante do Boa Vista.

Viktor não participou de gols apenas na vitória sobre o Estrela Amadora, por 2 a 1.