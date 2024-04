Ancelotti, técnico do Real Madrid, analisa empate com City na Champions: "Começamos muito mal"

? ¡@MrAncelotti cumple 200 partidos como entrenador en la @LigadeCampeones!#RealFootball | #UCL pic.twitter.com/n2nNA4Vhhy

Rodrygo, atacante do Real Madrid, surpreendeu a todos ao aparecer jogando pelo lado esquerdo, posição em que, normalmente, Vinicius Junior ocupa. Questionado a respeito disso, o italiano pontuou a criatividade do time no setor, elogiando a jogada do segundo gol merengue. "Sim, no segundo gol foi uma jogada perfeita, combinando de forma espetacular com o Vinicius. Lá, na esquerda, nos propusemos a criar chances e conseguimos. No segundo tempo, ele (Rodrygo) deixou o Vini sozinho uma vez."

Ancelotti aproveitou para projetar a segunda partida da eliminatória. O experiente técnico declarou estar satisfeito com o resultado obtido em Madrid.

"O que queríamos era conseguir uma pequena vantagem, mas temos que sair satisfeitos, porque competimos. Se fizermos isso lá também, algo de bom pode acontecer."