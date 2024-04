América-MG comunica venda de Emmanuel Martínez ao Fortaleza; veja valores

Nesta terça-feira (9), às 10h, o Presidente da SAF, Marcus Salum, irá conceder uma entrevista coletiva à imprensa, que será exibida ao vivo pela #CoelhoTV!

Marcus Salum disse que após a confirmação do rebaixamento do América-MG para a Série B em 2023, Martínez e Mastriani pediram para que fossem negociados, pois não queriam jogador a Segunda Divisão.

Mastriani foi negociado com o Athletico-PR no início da temporada, entretanto, as propostas por Martínez não estavam agradando a diretoria do Coelho.

"Tivemos muitas especulação por Martínez. Corinthians e Vasco especularam. Quem fez proposta por empréstimo foi o Bahia, mas não queríamos emprestar, já que entendíamos que essa negociação por empréstimo não nos atenderia, inclusive por causa de valores. Outros clubes especularam e não fizeram [propostas]", falou.