Adversário do Corinthians, Nacional-PAR atravessa momento complicado na temporada

Para se ter uma ideia, o Nacional-PAR é o lanterna do Apertura, com apenas seis pontos conquistados em 11 jogos disputados. A competição possui 12 equipes e o líder Libertad possui 25 unidades.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

El Tricolor, como o Nacional-PAR é chamado, é uma agremiação tradicional, mas com pouca história no âmbito sul-americano. Seu melhor rendimento foi na Copa Libertadores de 2014, quando chegou até à final, mas perdeu para o San Lorenzo.

Tendo em vista a fragilidade do adversário, a tendência é que o técnico António Oliveira mande a campo um time mais solto, que pressione desde o primeiro minuto. Existe a possibilidade do atacante Ángel Romero substituir Pedro Raul na equipe titular.

O jogo entre Corinthians e Nacional-PAR será nesta terça-feira (9), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão, na segunda colocação do grupo F, precisa vencer para disputar a liderança da chave com o Argentinos Juniors.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.